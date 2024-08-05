Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование по факту контрабанды рыбной продукции "филе судака" в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.



Расследованием установлено, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель юридического лица приобретал

незаконно выловленную рыбу, которую в последующем экспортировал в страны Евросоюза.



При этом для получения разрешительных документов на экспорт, использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.



Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции.



Приговор не вступил в законную силу.