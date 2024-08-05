Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана
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Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование по факту контрабанды рыбной продукции "филе судака" в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.
Расследованием установлено, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель юридического лица приобретал
незаконно выловленную рыбу, которую в последующем экспортировал в страны Евросоюза.
При этом для получения разрешительных документов на экспорт, использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции.
Приговор не вступил в законную силу.
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