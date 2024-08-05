  • 5 Августа, 13:38
  • BAIGENEWS

Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана

Сегодня, 12:02
АВТОР
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fisherklin.com Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: fisherklin.com

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование по факту контрабанды рыбной продукции "филе судака" в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.

Расследованием установлено, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель юридического лица приобретал
незаконно выловленную рыбу, которую в последующем экспортировал в страны Евросоюза.

При этом для получения разрешительных документов на экспорт, использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции.

Приговор не вступил в законную силу.

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