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  • Более 60 тонн дынь пытались контрабандой ввезти в Казахстан
пресс-служба Минфина РК Сегодня, 18:50
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Фото: пресс-служба Минфина РК

Более 60 тонн дынь пытались контрабандой ввезти в Казахстан

62 тонны дынь контрабандой пытались ввезти в Казахстан из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Незаконный груз обнаружили на таможенном посту "Капланбек" в Туркестанской области.

Работники ситуационного центра при анализе снимков с инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) заметили, что заявленные в таможенных документах арбузы имеют овальную форму. Машины с товаром отправили на таможенный досмотр. Там сотрудники и выявили 62 тонны незадекларированных дынь.

"С целью уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар. По выявленному нарушению участник внешнеэкономической деятельности будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством", - сообщили в Комитете госдоходов.

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#контрабанда #Туркестанская область #дыня #таможня
Сегодня, 18:50
239
Журналист

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