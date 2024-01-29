Более 60 нарушителей выявили на ЕНТ в январе

Январское ЕНТ сдали уже более 53 тысяч человек в Казахстане, более 60 нарушителей лишили этого права, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

73,6 процента абитуриентов сдали тест на казахском языке, 26,3 процента – на русском, 35 человек – на английском.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73 процентов абитуриентов. Средний балл составил 65, максимальный – 134.

"Выявлено 63 нарушения. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 43 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 20 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не было", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов "Математика-Физика" и "Биология-Химия". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика".