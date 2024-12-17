Стало известно, что валовые международные резервы Казахстана на конец ноября т.г. составили 105 млрд долларов, рост с начала года – на 9,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на выступление председателя Национального банка Тимура Сулейменова.

"Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала т.г. на 23%, до 44,2 млрд долларов. Активы Национального фонда увеличились с начала т.г. на 1,3%, составив 60,8 млрд долларов" - сказал он.

Сумма поступлений в фонд с начала года составила 3,7 трлн тенге, а объём трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет – 5,3 трлн тенге. Инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев т.г. составил 9,5% или 5,7 млрд долларов.

Ранее Сулейменов сообщил, как сильно ослаб тенге из-за геополитики и сырьевых товаров.