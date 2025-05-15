Более 60 коров бросили контрабандисты у границы в Казахстане
Нарушителей ищут.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области контрабандисты пытались переправить через границу больше полусотни коров. Их вели по ущелью в сторону Кыргызстана. Но, когда на горизонте появились пограничники, неизвестные бросили животных и сбежали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Облава проходила в ущелье Меркенского района. Все рогатые мясной породы и предназначались на продажу в соседней республике. Пастухи, вопреки запрету на вывоз животных из страны, пытались обойти границу по горам. Но план не сработал, и им пришлось бежать, оставив живой товар пограничникам.
Шестьдесят четыре коровы изъяли, нарушителей теперь ищут.
"Коровы были подготовлены к незаконному перемещению из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику. Проводятся процессуальные мероприятия. Ранее на участке пограничного отделения "Қайыңды" также была пресечена попытка незаконного перемещения 111 голов крупного рогатого скота в соседнюю страну", - сообщил начальник отдела охраны границы пограничного управления по Меркенскому району Максат Шакенов.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- Бухгалтер из Туркестанской области отсудила более 10 млн у работодателя
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы