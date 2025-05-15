В Жамбылской области контрабандисты пытались переправить через границу больше полусотни коров. Их вели по ущелью в сторону Кыргызстана. Но, когда на горизонте появились пограничники, неизвестные бросили животных и сбежали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Облава проходила в ущелье Меркенского района. Все рогатые мясной породы и предназначались на продажу в соседней республике. Пастухи, вопреки запрету на вывоз животных из страны, пытались обойти границу по горам. Но план не сработал, и им пришлось бежать, оставив живой товар пограничникам.

Шестьдесят четыре коровы изъяли, нарушителей теперь ищут.