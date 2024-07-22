Более 60 кг наркотиков изъяли у жителей Туркестанской области

11 июля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры в Туркестанской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано 2 местных жителя. Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления "синтетики", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (за указанное уголовное правонарушение предусмотрено лишение свободы до 15 лет).

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.