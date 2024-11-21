Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

На севере сектора Газа в результате обстрела со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) больницы Камал Адван погибли минимум 66 человек и более 100 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Число погибших возросло до 66 человек, большинство из которых - женщины и дети. Еще более 100 человек получили ранения", - говорится в сообщении.