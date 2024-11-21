  • 21 Ноября, 11:38
  • BAIGENEWS

Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Свыше 60 человек стали жертвами удара Израиля по жилому району в секторе Газа.

Сегодня, 11:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Mohammed Salem/File Photo Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
42
Фото: REUTERS/Mohammed Salem/File Photo

На севере сектора Газа в результате обстрела со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) больницы Камал Адван погибли минимум 66 человек и более 100 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Число погибших возросло до 66 человек, большинство из которых - женщины и дети. Еще более 100 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх