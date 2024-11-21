Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа
Свыше 60 человек стали жертвами удара Израиля по жилому району в секторе Газа.
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
42Фото: REUTERS/Mohammed Salem/File Photo
На севере сектора Газа в результате обстрела со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) больницы Камал Адван погибли минимум 66 человек и более 100 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
"Число погибших возросло до 66 человек, большинство из которых - женщины и дети. Еще более 100 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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