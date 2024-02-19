Более 60 человек эвакуировали с заснеженных трасс в области Жетысу

В ДЧС области Жетысу обратились к гражданам с просьбой следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности в зимний период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

16 февраля вблизи села Булакты Алакольского района проводились поиски гражданина Китайской народной Республики 1959 г.р., который в 05:00 часов вышел на выпас скота и не вернулся.

"На поисково-спасательные работы незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда села Акши. В 17:35 часов принятыми мерами пастух был найден вблизи села Булакты внутри вагончика, стоявшего вдоль железной дороги. Гражданин получил обморожение рук и ног. Силами сотрудников полиции гражданин был доставлен в центральную районную больницу в городе Ушарал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день в 21:15 часов из снежного заноса на автодороге областного значения "Сарыозек-Коктал" спасены 67 человек, из них 2 детей и 1 беременная женщина.