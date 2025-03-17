  • 17 Марта, 16:38
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Более 60 авиарейсов отменили в Японии из-за непогоды

Сегодня, 15:37
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Global Look Press/Li Ziyue Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: Global Look Press/Li Ziyue

В Японии из-за мощного снегопада и сильных ветров были отменены более 60 авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz. По информации телеканала NHK, 17 марта в результате неблагоприятных погодных условий прекратили свое выполнение 61 рейс, направлявшийся в Хоккайдо и обратно.

На этом острове скорость ветра местами достигает 40,8 м/с, что создает серьезные трудности для воздушного транспорта. Снежные осадки на Хоккайдо и северной части Хонсю могут достигать 60 см, что только усугубляет ситуацию.

Шквалы не обошли и столицу: сильные порывы ветра зафиксированы в Токио и его окрестностях. Кроме того, движение паромов между префектурами Тиба и Каганава было приостановлено из-за ухудшения погодных условий. Японские службы продолжают мониторить ситуацию, а пассажирам рекомендуется следить за обновлениями.

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