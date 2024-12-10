Женщина в Акмолинской области потеряла крупную сумму денег, став жертвой мошеннической схемы. Аферисты обещали ей быструю прибыль от инвестирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам жительницы города Косшы, неизвестные лица предложили ей заработать на инвестициях, гарантируя значительную прибыль в обмен на вложенные средства.

"В течение недели она перевела мошенникам 6,5 млн тенге из своих личных накоплений. Все деньги были перечислены на счет так называемого дроппера, личность которого уже установлена полицейскими. В настоящее время пострадавшая направила исковое требование о возврате этой суммы", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские призывают граждан быть осторожными и не доверять заманчивым предложениям о быстром доходе. Не следует полагаться на рекламу в интернете и соцсетях. Людям рекомендовано тщательно проверять любую подобную информацию через официальные источники.

"Также не следует переводить личные накопления третьим лицам и оформлять кредиты или микрозаймы для инвестирования", - добавили в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что мошенница обманула более 30 казахстанцев с оформлением виз в Европу.