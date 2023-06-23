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Более 57 млн тенге похитили при ремонте двух школ в Алматинской области
Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу
Сообщается, что в мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО "ПМК-7К" на выполнение капитального ремонта двух школ в селах "Сарыбастау" и "Карагаш" на общую сумму свыше 855 миллионов тенге.
"В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ. В результате его преступных действий, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.
К слову, ущерб, причинённый государству в сумме 57,5 млн тенге полностью погашен осужденным.
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