Более 57 млн тенге похитили при ремонте двух школ в Алматинской области

Фото: inform.kz

Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу

Сообщается, что в мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО "ПМК-7К" на выполнение капитального ремонта двух школ в селах "Сарыбастау" и "Карагаш" на общую сумму свыше 855 миллионов тенге.

"В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ. В результате его преступных действий, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.

К слову, ущерб, причинённый государству в сумме 57,5 млн тенге полностью погашен осужденным.