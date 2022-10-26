Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Около 567 миллионов тенге выплатили владельцам автомобилей, повреждённых во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Всего поступили 143 заявки. Они поддержаны на общую сумму 566,7 миллиона тенге.

Ранее сообщалось о том, что в ходе январских беспорядков от рук мародёров пострадали почти две тысячи бизнес-объектов по всей стране. Чтобы помочь в восстановлении, государство выплатило предпринимателям компенсацию. Только в Алматы сумма компенсации превысила 15 миллиардов тенге.