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  • Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы
Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 21:44
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Фото: Бауыржан Жуасбаев

Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы

Около 567 миллионов тенге выплатили владельцам автомобилей, повреждённых во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Всего поступили 143 заявки. Они поддержаны на общую сумму 566,7 миллиона тенге.

Ранее сообщалось о том, что в ходе январских беспорядков от рук мародёров пострадали почти две тысячи бизнес-объектов по всей стране. Чтобы помочь в восстановлении, государство выплатило предпринимателям компенсацию. Только в Алматы сумма компенсации превысила 15 миллиардов тенге.

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#январские события #авто #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:44
35
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