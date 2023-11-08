Более 5500 свалок мусора выявили в Казахстане

С начала года в Казахстане с помощью космического мониторинга выявили 5 552 несанкционированные свалки. Ликвидировать успели пока только 3 831 или 70 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.

"Утверждён план совместных мероприятий по пресечению несанкционированного размещения отходов при участии департаментов экологии, полиции и местных исполнительных органов. Еженедельно осуществляются совместные рейды, регулярно проводится мониторинг соцсетей и ведется усиленный контроль видеонаблюдения за вывозом и утилизацией мусора", - сообщили в ведомстве.

Самые высокие показатели по ликвидации свалок в Абайской, Кызылординской области, Шымкенте и Алматы. Низкие показатели в Мангистауской, Улытауской областях и Астане.

За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учёту и обезвреживанию отходов к административной ответственности привлечены 149 должностных лиц на общую сумму 16,4 миллиона тенге.

В Минэкологии отметили, что за последние три года наблюдается тенденция снижения количества выявляемых несанкционированных свалок. В 2020 году обнаружили 8 884 таких места, ликвидировали 5 823, в 2021-м – 7 328, ликвидировано 6 740, в 2022-м – 5 683, ликвидировано 4 331.