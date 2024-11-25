  • 25 Ноября, 14:56
  • BAIGENEWS

Более 52 млн тенге выделят на новогоднее оформление в Павлодаре

В целом средства, выделяемые городам Казахстана, составляют от 50 до 60 миллионов тенге ежегодно.

Сегодня, 14:39
АВТОР
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instagram.com/khassarkhabylbekov/ Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
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Фото: instagram.com/khassarkhabylbekov/

Об этом в СЦК рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает BaigeNews.kz.

"К примеру, городу Экибастуз будет выделено 38 миллионов, Павлодару – 52 миллионов тенге. В том числе такие средства ежегодно идут на освещение улиц и украшение ледового городка. Наша область расположена на севере, летнее время очень короткое. Возможности для развлечения населения и организации хороших, комфортных мест также ограничены. Поэтому мы выделяем средства и на украшение, и на благоустройство города", - поделился Асаин Байханов. 

Напомним, в прошлом году 105 миллионов тенге потратили на ёлку и ледовый городок и 80 миллионов на новогоднее оформление в Павлодаре.

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