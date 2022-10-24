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  • Более 500 тысяч участников соберет Нобелевский фестиваль в Астане
nobel-fest.org Вчера, 10:42
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Фото: nobel-fest.org

Более 500 тысяч участников соберет Нобелевский фестиваль в Астане

С 26 по 28 октября 2022 г. в Астане состоится V Юбилейный Нобелевский фестиваль. Нобелевский фестиваль - крупнейшее международное некоммерческое технологическое и научно-образовательное событие, передает BaigeNews.kz

Миссия Nobel Fest – сделать глобальное образование и науку доступными в каждом уголке мира. На фестивале ежегодно участвуют более 14 лауреатов

Нобелевской премии, 14 обладателей премии "Прорыв" (Научный Оскар), мировые новаторы, 500 университетов из 155 стран и более 500 тысяч участников. 26 октября в рамках фестиваля состоится телемост "Астана-Ташкент", в ходе которого планируется обсудить вопросы социально-экономического различия в странах с высоким и низким уровнем образования, а также улучшения качества образования в развивающихся странах.

Пятый Nobel Fest пройдет на казахском, английском, турецком, китайском, арабском, узбекском и русском языках в 6 студиях - в Азербайджане, Германии, Турции, Пакистане, Китае, Узбекистане и Казахстане. В работе телемоста примут участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, лауреат Нобелевской премии мира 2017 года Рае Квонг Чунг, основатель и CEO Nobel Fest Максат Курбенов, директор Агентства по делам молодежи (Узбекистан) Алишер Саъдуллаев, генеральный координатор COMSTECH, Организации исламского сотрудничества д-р Икбал Чоудхари, вице-президент Coca- Cola в Евразии и
Ближнем Востоке Клаудиа Наварро.

В столицу для участия в мероприятии прибудет лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Кроме того, в предстоящем форуме будут участвовать главный футурист и глава Future Hub B Sap Мартин Везовский; лауреат премии "Всемирный учитель" Кейша Торп; генеральный координатор COMSTECH М. Икбал Чоудхари; министр науки и высшего образования Саясат Нурбек; генеральный директор и основатель Indriver Арсен Томский и многие другие.

"Цель Нобелевского фестиваля - сделать образование доступным для всех. Текущее масштабное мероприятие пройдет в офлайн-формате. Известные спикеры будут выступать в Астане в течение трех дней. Одним из значимых событий станет открытие Центра климатической экономики в Казахстане впервые при Нобелевском лауреате. Центр откроет свои двери в Южно-казахстанском университете им. М. Ауэзова", - прокомментировала руководитель программы V Нобелевского фестиваля
Жулдыз Адамзатова.

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BaigeNews.kz
Вчера, 10:42
74
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