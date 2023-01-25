Более 500 тысяч тонн хлеба произвели в Казахстане в прошлом году

Фото: rabstol.net

В Казахстане произвели более 518 тысяч тонн хлеба за 12 месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Индекс производства свежего хлеба составил 99,1%.

В декабре 2022 года средняя цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта составила 351 тенге за килограмм. Из муки первого сорта – 198 тенге за килограмм. А ржано-пшеничный хлеб в среднем покупали по 424 тенге за килограмм. (Средний вес хлеба – 500-600 грамм).



Отметим, в третьем квартале 2022 года казахстанцы употребляли в среднем (на человека) 7,5 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта (в городской местности - семь килограммов, в сельской - 8,2 килограмма) и больше 780 грамм ржаного и ржано-пшеничного хлеба (в городской местности - 979 грамм, в сельской - 475 грамм).