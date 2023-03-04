Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан

Фото: Минздрав РК

В Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины "Коминарти" производства крупнейшей в мире фармкомпании Pfizer, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Как уточняют в ведомстве, согласно с инструкции производителя, вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации пациентов в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Эту вакцину нельзя применять для полного курса вакцинации. Состав этого препарата обновлён с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.

"Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев, Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" (Pfizer) на безвозмездной основе. Вакцина "Комирнати/Омикрон" после поступления в страну будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" (Pfizer, США).

"Следует отметить, что Омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всём мире, на долю которого приходится 99,8 процента исследованных образцов в Казахстане. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5 процента циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (Цербер). Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время", — сообщили в ведомстве.

В Минздраве призывают казахстанцев ревакцинироваться и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией.