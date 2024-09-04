​​Более 500 тыс детей получили поддержку от государства к новому учебному году

Государством оказана поддержка более 500 тыс детям из социально уязвимых семей, передаёт BaigeNews. За время реализации в этом году из фонда Всеобуча на картсчета родителей перечислили свыше 22,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК со ссылкой на региональные управления образования.

Помощь адресована школьникам из семей, получающим адресную социальную помощь (АСП), с доходом ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также школьникам из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. Таким образом, по информации местных исполнительных органов, 100% заявленных получили материальную помощь от государства к новому учебному году.

"Ранее Министерством просвещения были предприняты меры по улучшению механизма оказания помощи, включая перечисление денежных средств на картсчета родителей. Это позволило родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей, исключая тем самым получение некачественных товаров. В этом году средний объем средств на каждого обучающегося составил около 45 тыс. тенге" — отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина.

Вместе с тем, по инициативе Министерства просвещения ежегодно проводится республиканская благотворительная акция "Дорога в школу", которая продлится до 30 сентября. На сегодняшний день благодаря акции десятки тысяч семей получили помощь от спонсоров.