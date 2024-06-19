Более 500 паломников умерли от жары во время хаджа в Саудовской Аравии

Не менее 550 человек погибли во время паломничества в Мекку (хаджа) из-за сильной жары, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. По меньшей мере 323 из них являлись египтянами.

Власти Саудовской Аравии также заявили, что 2000 паломников потребовалась медицинская помощь из-за теплового стресса. По данным Национального метеорологического центра, в понедельник, 17 июня, температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса Цельсия.

Официальные лица посоветовали паломникам пользоваться зонтиками, пить много воды и избегать пребывания под открытым небом в самые жаркие часы дня.

Власти Саудовской Аравии уточнили, что в этом году в хадже приняли участие около 1,8 млн паломников. Из них 1,6 млн прибыли из-за рубежа, сообщает агентство AFP.

Ученые отмечают, что изменение климата все больше влияет на паломников. Средняя температура в местах проведения ритуалов увеличивается на 0,4 градуса Цельсия каждые 10 лет.