Более 500 млн китайцев получают доход выше среднего

Число граждан Китая, имеющих доход выше среднего, превысило отметку в 500 млн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал scmp.com.

Заявление было опубликовано в the Economic Daily под псевдонимом, связанным с Центральной комиссией по финансовым и экономическим вопросам Компартии КНР, в рамках серии мероприятий, направленных на повышение доверия к экономике

В настоящее время страна пытается увеличить внутреннее потребление. И в статье указано, что покупательная способность этой группы будет основной движущей силой Китая в будущем, наряду с урбанизацией и технологическими инновациями.

Ссылаясь на теорию этапов роста американского экономиста Уолта Ростоу, в статье говорится, что Китай находится "в стадии, которую Ростоу называет стадией высокого массового потребления, и китайский рынок обладает огромным потенциалом развития и глобальной привлекательностью".

По предыдущей официальной оценке, общая численность населения со средним доходом на 2019 год составляла 400 миллионов человек, но в статье не был указан источник для цифры в 500 миллионов, и нет официального определения того, что составляет эту группу.

Внутреннее потребление стало основным фактором роста в 2023 году. На его долю пришлось 82% роста валового внутреннего продукта. Между тем, располагаемый доход на душу населения в стране составил 39 218 юаней ($5449 долларов), что на 6,1% больше по сравнению с 2022 годом.

Официально, в 2023 году экономика КНР выросла на 5,2%. Но, по независимым оценкам, рост был намного ниже. ВВП на душу населения в стране составил 89 358 юаней. Это 17% от аналогичного показателя в США. Это означает, что Китай еще не может считаться богатой страной.