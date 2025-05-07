Более 500 наших соотечественников получили звание Героя Советского Союза, передаёт BaigeNews.kz.

В первые годы Независимости 12 ветеранов войны были удостоены звания "Халық қаһарманы".

"В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о присвоении трем степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Этот шаг стал ярким примером увековечевания имен героев, ставших символом мужества и героизма", — говорится в сообщении Акорды.

110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена "Даңқ".

Напомним, в Астане проходит масштабный военный парад, посявящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. Здесь задействовано более 200 единиц техники, 66 вертолетов и самолетов. Здесь продемонстрируют современную военную технику, а также технику и вооружение времен ВОВ.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Как отметил в своём выступлении Президент страны, Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев, в Великой отечественной войне участвовали более 1,2 млн казахстанцев, в ВОВ принимал участие каждый четвертый житель республики, а девять из десяти пуль для фронта отливали из казахстанского свинца.