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Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд
С начала января 2023 году в Конституционный Суд поступило 2,7 тысячи обращений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.
Уточняется, что только в 25 процентах обращений поднимается вопрос о проверке соответствия Конституции законов и других нормативных правовых актов.
"Как показывает анализ, 99 процентов обращений направлены гражданами, которые поднимали вопросы, связанные с несогласием с решениями судов – 42%; признанием НПА или отдельных его положений неконституционными – 25%; вопросами доступа к информации – 3,5%; соблюдением трудового законодательства – 1,3%; вопросами социального обеспечения – 1,4%; уголовно-исполнительной системы -1,4%", — говорится в сообщении Конституционного суда.
Отмечается, что по-прежнему лидирующими остаются жители Астаны и Алматы, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей.
В первый месяц работы в Конституционный Суд поступило 826 обращений, большинство из которых не соответствовали требованиям Конституционного закона.
В результате информационно-разъяснительной работы, в том числе с юридическим сообществом качество обращений изменилось в положительную сторону, чему также свидетельствуют обращения, принятые в конституционное производство.
В настоящее время возбуждено конституционное производство по 9 делам, еще 44 находятся на предварительном изучении у судей.
Из статистики обращений следует, что в среднем ежемесячно более 500 граждан обращались в КС.
За 4 месяца деятельности Конституционного Судом было вынесено 11 нормативных постановлений, 8 из которых по обращениям граждан.
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