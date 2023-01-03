Более 500 функций правительства передадут министерствам и акиматам - Смаилов

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Более 500 функций правительства передаётся министерствам и акиматам. Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил на совещании по вопросам преобразования канцелярии премьер-министра в Аппарат правительства, реорганизации министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также разработки отраслевых концепций и планов развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Смаилов отметил, что это преобразование является важным элементом институциональных реформ, инициированных главой государства. По его словам, усилится общая координация работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.

"Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности правительства и премьер-министра. Аппаратом совместно с администрацией президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений", — сказал Алихан Смаилов.

И.о. руководителя аппарата правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, "слышащего государства" и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.

Премьер-министр напомнил, что на согласование в администрацию президента внесён законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.

Свыше 500 функций правительства передаётся министерствам и акиматам. Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров, отметил он.

Переходя ко второму вопросу повестки, премьер-министр напомнил, что указом президента министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в министерство индустрии и инфраструктурного развития.

"Одной из главных задач министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.

Кроме того, по словам мремьер-министра, в текущем месяце на запланированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые концепции и планы развития.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что перед правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на четыре процента в реальном выражении, снижение инфляции в два раза до 9,5 процента и привлечение прямых иностранных инвестиций в объёме 24,4 миллиарда долларов в 2023 году.