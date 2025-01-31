В ВКО несколько лет функционируют государственные программы добровольного переселения и в 2024 году в регион приехали 249 семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Это 269 кандасов (85 семей) и 512 мигрантов из трудоизбыточных областей республики (164 семьи). Все эти люди нашли себе новую родину в Восточном Казахстане. Часть из них переехали в приграничные районы, а именно 255 человек, в том числе 26 кандасов и 229 переселенцев.

"Кандасы прибыли из Китая, Монголии, Узбекистана и России. Переселенцы приехали: из Алматинской области – 150 человек, из области Жетысу – 46 человек, из Жамбылской – 38 человек, из Кызылординской – 14 человек, из Туркестанской – 97 человек, из Мангистауской – 2 человека, из Шымкента – 37 человек, из Алматы – 86 человек, из столицы – 42 человека, – проинформировала и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Динара Кожанова.

Приезжие, исключая несовершеннолетних, молодых мам, студентов и пожилых людей, трудоспособны, и многие нашли для себя рабочие места. Так, 205 из них уже трудятся на постоянной работе, шестеро заняли субсидируемые вакансии, 27 нашли себя в сфере индивидуального предпринимательства, 9 только собираются открыть свой бизнес, используя грант, полученный от государства. Двое проходят краткосрочные курсы по востребованным специальностям, а ещё шестеро относятся к категории самозанятых.

"Что касается обеспечения жильем, то 118 семей приобрели его через сертификат экономической мобильности. 20 арендуют за счёт материальной помощи. А трём семьям были предоставлены служебные квартиры", – добавила Динара Муратбековна.

Как следует из приказа Минтруда, региональная квота приёма кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человека, что на 170 больше, чем в прошлом году. Расселять этнических казахов преимущественно предполагается в Павлодарской области, где тоже ощущается кадровый голод.

ВКО по числу кандасов, которые планируют к нам переехать в 2025 году, занимает третье место в республике. Что касается переселенцев, то их количество в восточных регионах страны не превысит 372 человека. Все они получат субсидии на переезд. Кроме того, государство окажет помощь в покрытии расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, а также в трудоустройстве.