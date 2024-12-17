В Командном центре стратегического планирования и оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан прошёл брифинг на тему "О прохождении зимнего периода. Аварийно-спасательные работы". В мероприятии приняли участие главный специалист Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Бауржан Ахметалин, старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Куаныш Темирбеков, а также главный специалист Комитета противопожарной службы Аспандияр Сапаргалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По словам Бауржана Ахметалина, с начала зимнего периода спасатели МЧС уже оказали помощь 517 людям, среди которых 72 ребёнка, и эвакуировали их из снежных заносов. Также были вызволены 113 единиц техники. В 19 пунктах обогрева разместили 348 человек, которые были обеспечены горячими блюдами и тёплыми вещами. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода была подготовлена группировка сил и средств в составе 37,4 тысяч человек и 13,6 тысяч единиц техники. В республике создан оперативный штаб, а также аналогичные штабы в 12 регионах страны. Ведется активная работа по информированию населения о возможных опасных метеорологических явлениях и мерах предосторожности", - проинформировали в ведомстве.

В целях помощи пострадавшим в зимний период подготовлены 1 548 пунктов обогрева. Кроме того, 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут также использоваться для обогрева граждан.

Кауаныш Темирбеков проинформировал журналистов, о том что с начала ноября МЧС инициировало республиканскую акцию "Мұз-24", в рамках которой были проведены рейды с участием сотрудников различных государственных ведомств. В общей сложности более 2 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, в ходе которых было проинструктировано более 50 тысяч граждан, включая 30 тысяч рыбаков.

"О прохождении месячника пожарной безопасности, который стартовал в начале декабря, рассказал Аспандияр Сапаргалиев - главный специалист Комитета противопожарной службы. Совместно с государственными органами и неправительственными организациями пройдено более 20 тысяч домов, в которых проинструктировано 74 тысяч человек. В социально уязвимых слоях населения установлено более 5 тысяч датчиков угарного газа и дыма. Особое внимание в рамках месячника уделяется безопасному проведению новогодних мероприятий. Проверено более 1 000 мест проведения массовых праздничных событий, а также проведено 127 пожарно-тактических тренировок. Также были организованы эвакуационные тренировки для детей, студентов и педагогов в учебных заведениях", - добавили в МЧС.

В министерстве напомнили, что в зимой необходимо строго соблюдать правила безопасности, следить за штормовыми предупреждениями и в случае ухудшения погоды оставаться дома. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру службы спасения "112". Также настоятельно рекомендуется не выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, а также никогда не оставлять детей без присмотра на льду.

Напомним, ранее сообщалось, что лежащую вдоль трассы после инсульта павлодарку спасли полицейские.