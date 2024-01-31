Подняли по тревоге: более 50 солдат Конаевского гарнизона переброшены из Алматы в Актобе

В Талдыкоргане десантники выполняют учебно-боевые задачи в пункте дислокации подразделений, передает BaigeNews.kz.

Ранним утром подразделения Десантно-штурмовых войск Конаевского и Жетысуского гарнизонов были подняты по учебной тревоге, сообщили в Минобороны РК.

По информации ведомства, более 50 солдат, военнослужащих по контракту и офицеров войсковой части 32363 Конаевского гарнизона были переброшены из Алматы на запад в Актобе. Цель – проверка мобильности, боеготовности и слаженности органов военного управления.

Самолетами военно-транспортной авиации летчики доставили десантников в назначенный пункт.

Боеготовность Десантно-штурмовых войск проверяет первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.