Подняли по тревоге: более 50 солдат Конаевского гарнизона переброшены из Алматы в Актобе
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В Талдыкоргане десантники выполняют учебно-боевые задачи в пункте дислокации подразделений, передает BaigeNews.kz.
Ранним утром подразделения Десантно-штурмовых войск Конаевского и Жетысуского гарнизонов были подняты по учебной тревоге, сообщили в Минобороны РК.
По информации ведомства, более 50 солдат, военнослужащих по контракту и офицеров войсковой части 32363 Конаевского гарнизона были переброшены из Алматы на запад в Актобе. Цель – проверка мобильности, боеготовности и слаженности органов военного управления.
Самолетами военно-транспортной авиации летчики доставили десантников в назначенный пункт.
Боеготовность Десантно-штурмовых войск проверяет первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
"Наращивание боевой выучки – один из приоритетов развития Вооруженных сил. Военнослужащие должны быть готовы к действиям в различной местности и на незнакомых полигонах. Одновременно проверяется слаженность работы штабов и подразделений", – прокомментировал он.