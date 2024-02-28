Более 50 пожарных тушат одноэтажный бокс в Астане

В районе Байконыр в Астане горит одноэтажный бокс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, в Астане в районе Байконыр по улице Ондирис, 37 происходит горение одноэтажного бокса.

"Площадь пожара устанавливается. В тушении пожара задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС", - сообщили в ведомстве.

Позже в министерстве сообщили, что в 07:26 пожар был локализован.