Более 50 пожарных тушат одноэтажный бокс в Астане
Сегодня, 08:20
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Сегодня, 08:20Сегодня, 08:20
157Фото: МЧС РК
В районе Байконыр в Астане горит одноэтажный бокс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Как сообщили в МЧС, в Астане в районе Байконыр по улице Ондирис, 37 происходит горение одноэтажного бокса.
"Площадь пожара устанавливается. В тушении пожара задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС", - сообщили в ведомстве.
Позже в министерстве сообщили, что в 07:26 пожар был локализован.
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