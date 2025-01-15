Первый заместитель председателя антикоррупционной службы Улан Саркулов назвал объемы средств, которые выделялись футбольному клубу "Астана" и хоккейному клубу "Барыс", передает BaigeNews.kz.

По его словам, за последние шесть лет ФК "Астана" было выделено порядка 50 млрд тенге. Средства шли от Самрук-Казына". Основная часть денег, это около 60-70 процентов, направлялись для выплаты заработной платы иностранным футболистам.

"Это иностранные футболисты, которые играли сезон, два- три и им выдали огромные деньги. Сейчас этих футболистов отдельных уже нет. Но при этом большое выделение средств идет, мы смотрим. При этом рейтинги данного футбольного клуба снижаются. Есть большой вопрос, насколько оправдано выделение таких средств. При этом у футбольного клуба "Астана", я вам прямо скажу, нет фактической инфраструктуры, нет футбольной базы, как у нормального полноценного профессионального футбольного клуба", - сказал Саркулов в кулуарах мажилиса.

Что касается ХК "Барыс" то ему было выделено за шесть лет 49 миллиардов тенге. Как и "Астане", основная чать денге была направлена для выплаты заработной платы иностранным игрокам, сказал Улан Саркулов.

"Это фактически неэффективное распределение средств. Можно было по годам за какие-то средства построить инфраструктуру", - сказал Саркулов.

Сейчас же, в целом в стране главная цель-– развитие детского спорта, подчеркнул в заключении он.