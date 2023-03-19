Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

Фото: BaigeNews.kz

По состоянию на 16:00 явка на выборах в Казахстане составила 51,98 процентов избирателей. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов, передает BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98 процентов от общего количества граждан, включенных в списки", - сообщил он на брифинге.

Информация по регионам:

по области Абай – 55,23%;

по Акмолинской области – 58,96%;

по Актюбинской области – 56,32%;

по Алматинской области – 59,45%;

по Атырауской области – 48,15%;

по Западно-Казахстанской области – 58,61%;

по Жамбылской области – 64,78%;

по области Жетісу – 54,82%;

по Карагандинской области – 58,21%;

по Костанайской области – 64,81%;

по Кызылординской области – 64,95%;

по Мангистауской области – 53,84%;

по Павлодарской области – 58,43%;

по Северо-Казахстанской области – 63,66%;

по Туркестанский области – 49,14%;

по области Ұлытау – 58,26%;

по Восточно-Казахстанской области – 63,09%;

Астана – 38,57%;

Алматы – 19,14%;

Шымкент – 42,31%.

Количество избирателей – 12 032 550 человек. Приняли участие – 6 254 837.