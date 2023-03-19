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  • Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК
BaigeNews.kz Сегодня, 16:32
137
Сегодня, 16:32
137
Фото: BaigeNews.kz

Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК

По состоянию на 16:00 явка на выборах в Казахстане составила 51,98 процентов избирателей. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов, передает BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98 процентов от общего количества граждан, включенных в списки", - сообщил он на брифинге. 

Информация по регионам:

  • по области Абай – 55,23%;
  • по Акмолинской области – 58,96%;
  • по Актюбинской области – 56,32%;
  • по Алматинской области – 59,45%;
  • по Атырауской области – 48,15%;
  • по Западно-Казахстанской области – 58,61%;
  • по Жамбылской области – 64,78%;
  • по области Жетісу – 54,82%;
  • по Карагандинской области – 58,21%;
  • по Костанайской области – 64,81%;
  • по Кызылординской области – 64,95%;
  • по Мангистауской области – 53,84%;
  • по Павлодарской области – 58,43%;
  • по Северо-Казахстанской области – 63,66%;
  • по Туркестанский области – 49,14%;
  • по области Ұлытау – 58,26%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 63,09%;
  • Астана – 38,57%;
  • Алматы – 19,14%;
  • Шымкент – 42,31%.

Количество избирателей – 12 032 550 человек. Приняли участие – 6 254 837. 

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#ЦИК РК #выборы в мажилис #выборы 2023
Артём Волков Журналист
Сегодня, 16:32
137
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