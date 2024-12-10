Более 50 иностранцев эвакуировали с трассы в Карагандинской области
ЧП произошло на трассе "Алматы-Екатеринбург".
Сегодня, 19:26
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Сегодня, 19:26Сегодня, 19:26
152Фото: baigenews.kz
Карагандинские спасатели эвакуировали 53 пассажира сломавшегося на трассе автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
10 декабря на пульт 112 поступило сообщение о том, что на дороге "Алматы-Екатеринбург" в пяти километрах от посёлка Сарышаган произошла поломка автобуса.
Сотрудниками МЧС в ближайший пункт обогрева эвакуировано 53 человека. Все они граждане Узбекистана. В медицинской помощи никто не нуждался.
В Карагандинской области сегодня морозно.