Карагандинские спасатели эвакуировали 53 пассажира сломавшегося на трассе автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

10 декабря на пульт 112 поступило сообщение о том, что на дороге "Алматы-Екатеринбург" в пяти километрах от посёлка Сарышаган произошла поломка автобуса.

Сотрудниками МЧС в ближайший пункт обогрева эвакуировано 53 человека. Все они граждане Узбекистана. В медицинской помощи никто не нуждался.

В Карагандинской области сегодня морозно.