Более 50 фур скопилось на границе Казахстана с Кыргызстаном

На контрольно-пропускном пункте "Кен-Булун" на границе с Казахстаном образовался затор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

В очереди стоит более 50 грузовиков, а затор растянулся на несколько километров.

Летом скопление фур на границе Кыргызстана с Казахстаном обусловлено несколькими факторами. Прежде всего это связано с сезонным увеличением объемов грузоперевозок. В этот период активно транспортируются сельскохозяйственные продукты и другие сезонные товары, что приводит к росту трафика.