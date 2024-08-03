Более 50 фур скопилось на границе Казахстана с Кыргызстаном
Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
83Фото: 24.kg
На контрольно-пропускном пункте "Кен-Булун" на границе с Казахстаном образовался затор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
В очереди стоит более 50 грузовиков, а затор растянулся на несколько километров.
Летом скопление фур на границе Кыргызстана с Казахстаном обусловлено несколькими факторами. Прежде всего это связано с сезонным увеличением объемов грузоперевозок. В этот период активно транспортируются сельскохозяйственные продукты и другие сезонные товары, что приводит к росту трафика.