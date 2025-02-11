Более 50 человек погибли после падения автобуса с моста в Гватемале
Сколько пассажиров удалось спасти, пока не известно.
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По меньшей мере 51 человек погиб в результате падения автобуса с моста в Гватемале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
По данным Reuters, переполненный автобус ехал по оживленному шоссе из города Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, город Гватемала, и упал с моста, который пересекал дорогу и ручей, в овраг.
Водитель предположительно потерял управление автобусом и перед падением столкнулся с другими автомобилями.
На снимках, опубликованных пожарной службой в соцсетях, видно, что автобус частично затоплен водой, вокруг лежат тела жертв.
Мэр Гватемалы Рикардо Киньонес сообщил в социальных сетях, что на место происшествия были направлены экстренные службы, а дорожная полиция работает над созданием альтернативных маршрутов в районе, где произошла авария.
Пожарные сообщили журналистам, что предпринимаются усилия для спасения людей, оказавшихся заблокированными под обломками автобуса.
По данным местных СМИ, в результате катастрофы погибли 36 мужчин и 15 женщин. Сколько пассажиров удалось спасти, пока не известно.
Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трёхдневный национальный траур и выразил соболезнования родственникам жертв.
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