  • 11 Февраля, 02:45
  • BAIGENEWS

Более 50 человек погибли после падения автобуса с моста в Гватемале

Сколько пассажиров удалось спасти, пока не известно.

Сегодня, 01:29
АВТОР
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lahora.gt Сегодня, 01:29
Сегодня, 01:29
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Фото: lahora.gt

По меньшей мере 51 человек погиб в результате падения автобуса с моста в Гватемале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

По данным Reuters, переполненный автобус ехал по оживленному шоссе из города Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, город Гватемала, и упал с моста, который пересекал дорогу и ручей, в овраг.

Водитель предположительно потерял управление автобусом и перед падением столкнулся с другими автомобилями.

На снимках, опубликованных пожарной службой в соцсетях, видно, что автобус частично затоплен водой, вокруг лежат тела жертв.

Мэр Гватемалы Рикардо Киньонес сообщил в социальных сетях, что на место происшествия были направлены экстренные службы, а дорожная полиция работает над созданием альтернативных маршрутов в районе, где произошла авария.

Пожарные сообщили журналистам, что предпринимаются усилия для спасения людей, оказавшихся заблокированными под обломками автобуса.

По данным местных СМИ, в результате катастрофы погибли 36 мужчин и 15 женщин. Сколько пассажиров удалось спасти, пока не известно.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трёхдневный национальный траур и выразил соболезнования родственникам жертв.

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