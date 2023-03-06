Более 5 тысяч казахстанцев автоматически стали получателями госпособий

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Казахстанцы, имеющие право на получение мер государственной поддержки, могут без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат.

В рамках внедрения "Цифровой карты семьи" (ЦКС) с 1 января т.г. более 43 тысяч человек получили SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 5,3 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

В ведомстве сообщили, в настоящее время ЦКС даёт казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребёнка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа"; адресную социальную помощь.

Например, получив автоматическое уведомление, жительница столицы Алтынкыз Елеу оформила соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком.

"Конечно, я понимала, что мне полагается такая выплата. Думала, надо идти куда-то, писать заявление. Но потом мне пришло сообщение, я ответила на него, выбрав удобный для себя банк, и в течение месяца деньги уже были на моём счёте. Это очень удобно", – поделилась казахстанка.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

"При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счёт получателя. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.