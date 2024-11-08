Более 5 кг наркотиков изъяли полицейские в Темиртау
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
65Фото: polit.ru
Сотрудники отделения по противодействию наркопреступности УП города Темиртау Карагандинской области подвели итоги специального оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С 1-го июня по 31-ое октября полицейские выявили десять тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотических средств.
К ответственности привлечено шесть сбытчиков наркотиков. Ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся наркоторговлей.
Всего из незаконного оборота изъято более пяти кг дурмана, преимущественно синтетического происхождения.
Уничтожено 46 кустов дикорастущей конопли.