Более 5 кг наркотиков изъяли полицейские в Темиртау

Сотрудники отделения по противодействию наркопреступности УП города Темиртау Карагандинской области подвели итоги специального оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 1-го июня по 31-ое октября полицейские выявили десять тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотических средств.

К ответственности привлечено шесть сбытчиков наркотиков. Ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся наркоторговлей.

Всего из незаконного оборота изъято более пяти кг дурмана, преимущественно синтетического происхождения.

Уничтожено 46 кустов дикорастущей конопли.