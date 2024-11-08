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Более 5 кг наркотиков изъяли полицейские в Темиртау

Сегодня, 11:17
АВТОР
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polit.ru Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: polit.ru

Сотрудники отделения по противодействию наркопреступности УП города Темиртау Карагандинской области подвели итоги специального оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 1-го июня по 31-ое октября полицейские выявили десять тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотических средств.

К ответственности привлечено шесть сбытчиков наркотиков. Ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся наркоторговлей.

Всего из незаконного оборота изъято более пяти кг дурмана, преимущественно синтетического происхождения.

Уничтожено 46 кустов дикорастущей конопли.

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