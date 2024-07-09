Почти 5 млрд субсидий украли в Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области по результатам проверки Управления сельского хозяйства области выявлены системные схемы хищения бюджетных субсидий, незаконной их выплаты и оплаты "избирательным методом" крестьянам, передаёт BaigeNews.

Сумма нарушений в сфере субсидирования составила более 4,8 млрд тенге, которые подлежат возврату.

По акту надзора прокуратуры уже начат процесс возмещения и на сегодня в бюджет возвращено 110 млн тенге.

Социально-производственные кооперативы в селах похитили 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ в целях получения племенных животных.

Фактически эти работы не выполнены, документы оформлены формально, количество племенного поголовья в области не увеличено.

По отчетным данным акимата области проводится активная работа по развитию племенного животноводства. Только по результатам реализации программы селекции племенных овец, за 4 года увеличено их поголовье до 1,9 млн. Однако данные остались только на бумаге, прокурорская проверка показала, что племенных овец по области насчитывается всего 367 тыс голов.

Анализ эффективности развития сельского хозяйства в области продолжается.

К примеру, в Уйгурском районе СПК при отсутствии зарегистрированных животных, в 2023 году за проведение селекционных работ получил субсидий на сумму 45,2 млн тенге. При получении субсидий, этот кооператив в качестве своего личного подворья приписал сельскохозяйственных животных других жителей Уйгурского района.

Акиматом мониторинг фактического сохранения поголовья скота не проводился, в связи с чем, наносится ущерб госбюджету.

По фактам хищения начато 5 досудебных расследования, внесены 3 представления на возврат незаконно выплаченных субсидий.