Более 470 млрд тенге выделяется из республиканского бюджета на лекарства

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова доложила о принимаемых мерах по лекарственному обеспечению населения, передаёт BaigeNews.kz.

Она сообщила, что в целом на лекарственное обеспечение на амбулаторном и стационарном уровнях затраты республиканского бюджета составляют 474 млрд тенге, а затраты местного бюджета 26,7 млрд тенге.

Лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне охватывает 3,5 млн пациентов на сумму 251 млрд тенге по 120 нозологиям. Для обеспечения доступности лекарственных средств и медицинских изделий для сельских жителей организованы 172 аптечных пункта на базе медицинских организаций и 694 частные аптеки, а также 15 передвижных аптечных пунктов.