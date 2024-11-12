Более 470 млрд тенге выделяется из республиканского бюджета на лекарства
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова доложила о принимаемых мерах по лекарственному обеспечению населения, передаёт BaigeNews.kz.
Она сообщила, что в целом на лекарственное обеспечение на амбулаторном и стационарном уровнях затраты республиканского бюджета составляют 474 млрд тенге, а затраты местного бюджета 26,7 млрд тенге.
Лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне охватывает 3,5 млн пациентов на сумму 251 млрд тенге по 120 нозологиям. Для обеспечения доступности лекарственных средств и медицинских изделий для сельских жителей организованы 172 аптечных пункта на базе медицинских организаций и 694 частные аптеки, а также 15 передвижных аптечных пунктов.
"Лекарственное обеспечение пациентов на стационарном уровне осуществляется по централизованному и самостоятельному закупу в соответствии с Казахстанским национальным лекарственным формуляром. В текущем году закупочная кампания Единым дистрибьютором на 2025 год началась на два месяца ранее, что позволит обеспечить поставку лекарственных средств на склады ТОО "СК-Фармация" до 1 января 2025 года", — отметила Акмарал Альназарова.
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