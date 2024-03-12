Более 4,7 тысяч свалок ликвидировано в Казахстане за год
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В рамках космического мониторинга в 2023 году в Казахстане выявлено 5 534 несанкционированных места размещения отходов, акиматами на сегодня ликвидировано 86% из них. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Глава ведомства рассказал о работе, которая проводится для улучшения ситуации в стране по управлению коммунальными отходами.
"Вводится госрегулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов, а также уведомительный порядок для субъектов, осуществляющих сбор, сортировку, транспортировку всех их видов. Другим обязательным экологическим требованием, которое способствует снижению стихийных свалок, является оснащение мусоровывозящих машин GPS датчиками. Информация передается в режиме реального времени в ИС Минэкологии. Данная информационная система находится в опытной эксплуатации с осени прошлого года. В текущем году планируется ввести ее в промышленную эксплуатацию", — отметил Нысанбаев.
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