Более 4,7 тысяч свалок ликвидировано в Казахстане за год

В рамках космического мониторинга в 2023 году в Казахстане выявлено 5 534 несанкционированных места размещения отходов, акиматами на сегодня ликвидировано 86% из них. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Глава ведомства рассказал о работе, которая проводится для улучшения ситуации в стране по управлению коммунальными отходами.