Более 47 тысяч казахстанских школьниц получили вакцину от ВПЧ - Минздрав

С начала октября 47 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, вакцинация в целом проходит в плановом порядке.

"Она идёт с информированного согласия родителей. Это обязательное условие. Мы разъясняем как самим девочкам, так и родителям о необходимости вакцинации. Сегодня больше 47 тысяч уже привито. У нас здесь нет определенного плана. Прививаем по итогам разъяснений и с согласия родителей", - сказала Альназарова.

Между тем, несколько иная ситуация с вакцинацией от гриппа. Как отметила Акмарал Альназарова, с началом эпидемиологического сезона Минздрав ставит планы и декретированный контингент, который подлежит вакцинации от гриппа, должен своевременно до 1 ноября быть обеспечен вакцинацией.

Напомним, с начала октября в Казахстане началась массовая вакцинация девочек в возрасте 11-13 лет против ВПЧ. Её проводят двукратно с интервалом в шесть месяцев.