Приставания и распитие алкоголя: свыше 4600 правонарушений выявили на объектах транспорта в Казахстане

За год на объектах железнодорожного и воздушного транспорта было выявлено более 4600 административных правонарушений транспорта с помощью камер видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

По словам начальника Департамента полиции на транспорте Бакытжана Малыбаева, на сегодняшний день установлено более 13 500 камер видеонаблюдения: на железно дорожных вокзалах - 4 769, в аэропортах - 5 834, в пассажирских вагонах - 2 964.

Он отметил, что установленные системы видеонаблюдения на вокзалах и на станциях предназначены для профилактики преступлений и предупреждения правонарушений

"Благодаря установке данных систем с начала года раскрыто 68 преступлений, а также удалось снизить количество таких преступлений, как грабёж - на 57%, хулиганство - на 20%, кража чужого имущества - на 16,4%. Значительно снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах на 19%, в частности в состоянии алкогольного опьянения на 35,6%, преступлений, совершенных группой лиц на 44,8%. Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения выявлено 4695 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, курение в неустановленных местах, приставание в общественных местах, загрязнение мест общего пользования и другие", - сказал он.

Бакытжан Малыбаев также отметил, что сплошным видеонаблюдением охвачены служебные помещения Департамента полиции на транспорте и его линейных подразделений. Всего установлены около одной тысячи камер. С их помощью в режиме реального времени можно отслеживать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса.

​Глава ведомства также отметил, что в 2022 году Департаментом совместно с АО "НК "Казақстан темір жолы" создана Дорожная карта по повышению уровня безопасности и сохранности имущества на железной дороге РК на 2022-2024 годы. В рамках нее предусмотрен вопрос по установке в локомотивах камер видеонаблюдения.