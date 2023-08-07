Более 450 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения получат финподдержку для покупки одежды и школьных принадлежностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.



В рамках фонда "Всеобуч" в 2023 году минимальный размер на каждого обучающегося составил 40 567 тенге.



Самый максимальный объем отмечен в Павлодарской области — 47 300 тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили 105 фактов непосещения школ детьми.