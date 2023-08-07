Более 450 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения получат финподдержку
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
146Фото: times.kz
Более 450 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения получат финподдержку для покупки одежды и школьных принадлежностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В рамках фонда "Всеобуч" в 2023 году минимальный размер на каждого обучающегося составил 40 567 тенге.
Самый максимальный объем отмечен в Павлодарской области — 47 300 тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили 105 фактов непосещения школ детьми.
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