В дни празднования Наурыз мейрамы более 450 пассажиров отправились в увлекательное путешествие на туристических поездах "Jibek Joly" и "Keruen Express", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика.

Маршруты поездов соединяют Казахстан и Узбекистан, позволяя туристам посетить исторические города и прочувствовать атмосферу весеннего праздника.

Поезд "Jibek Joly" отправился из Алматы и следует по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Тараз – Алматы. Шестидневное путешествие продлится с 20 по 25 марта. В это же время по другому маршруту движется "Keruen Express", который за пять дней пройдет по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Алматы, с 21 по 25 марта.

Оба состава укомплектованы современными и комфортабельными вагонами отечественного производства. Внутреннее оформление выполнено в национальном стиле с элементами традиционного казахского орнамента, создавая уютную атмосферу для пассажиров.

Весенние туристические туры на поездах становятся не просто путешествием, а возможностью соприкоснуться с историей, культурой и традициями Наурыза, объединяя путешественников через время и пространство.