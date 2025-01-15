Более 45 тысяч граждан привлечены к ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах, сообщает Polisia.kz.

В 2024 году за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах сотрудниками Департамента полиции на транспорте было выявлено и привлечено к административной ответственности 45 148 граждан.

Зарегистрировано 2 260 фактов экстренного торможения поездов, из них 344 случая были связаны с нахождением людей, 1 728 — с нахождением животных и другие. Кроме того, под колеса подвижного состава попали 88 граждан, из них больше половины получили смертельные травмы. По шести фактам пострадали дети.

"Так, за прошедшие сутки два человека едва не угодили под колеса поезда. Эти случаи были зафиксированы на станциях Астана и Караганда-Сортировочная. К счастью, машинисты успели остановить железнодорожный состав, применив экстренное торможение, и удалось избежать несчастных случаев. Правонарушители привлечены к административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Основными причинами трагедий на железнодорожных путях являются грубые нарушения правил безопасности. Чаще всего несчастные случаи происходят, когда железнодорожное полотно используется в качестве пешеходной дорожки, что категорически запрещено. Поэтому напоминаем, что каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП с военной техникой произошло на дороге Алматы ― Усть-Каменогорск.