4,8 тысяч свалок в Казахстане ликвидированы с помощью спутниковых снимков. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

"В последние годы количество выявляемых свалок значительно сократилось, а процент ликвидации возрос. Так, если в 2018 году было выявлено 8,7 тысяч свалок и ликвидировано 57 процентов, то в 2024 году выявлено порядка 4,8 тысяч свалок, из которых ликвидировано 91 процент", - сказал Нысанбаев.

Он отметил, что спутниковые технологии стали эффективным оружием в борьбе с незаконными свалками. Министр также сообщил, что на основе данных "Қазақстан Ғарыш Сапары" об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию.

Ранее министр сообщил о том, что акция "Таза Қазақстан" объединила более шести млн человек.