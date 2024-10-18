Более 45 кг насвая обнаружили у жителя Туркестанской области
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
121Фото: polisia.kz
Более 45 килограммов насвая нашли полицейские в гараже у жителя Туркестанской области. Товар был упакован в баклажки и готов к продаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Изъятые запрещённые предметы уничтожены.
Участковые инспекторы проводят разъяснительную работу среди населения о вреде употребления насвая и запрете его реализации.