Более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца получили казахстанцы в 2022 году

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В 2022 году из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 миллиард тенге, по случаю потери кормильца — 99,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

По данным министерства, на 1 января 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 538,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца — порядка 189,9 тысячи человек.

Уточняется, что размер государственных социальных пособий по инвалидности зависит от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Напомним, с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5 процента в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для первой группы — 77 889 тенге, второй группы — 62 068 тенге, третьей группы — 42 190 тенге.