Более 4,4 млн саженцев саксаула высадят на высохшем дне Аральского моря

При поддержке КазМунайГаза на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула. Проект реализуется в поддержку экологической инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по озеленению страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КМГ.

Глава АО НК "КазМунайГаз Магзум Мирзагалиев, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев приняли участие в посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря.

"Саксаул по праву считается одним из символов Казахстана. У нашего народа это растение издревле олицетворяет способность к преодолению препятствий и возрождение жизни. Мы принимаем активное участие в озеленении регионов присутствия. КМГ взял на себя обязательства по посадке более 4 млн саженцев саксаула на площади 15 тыс. гектаров на обмелевшем дне Арала. Тем самым наша компания усиливает свой вклад в зеленую экономику и сохранение природы для будущих поколений, а также на деле показывает нашу приверженность принципам устойчивого развития", — отметил Магзум Мирзагалиев.

Столь масштабная посадка саженцев саксаула поможет защитить от пыли и соли, которые ежегодно появляются из-за высыхания Аральского моря, замедлить опустынивание и сохранить растения и животный мир региона.

Саксаул уникален тем, что создаёт вокруг себя бархан, где может собраться до четырёх тонн песка. На седьмой год саксаульные насаждения на площади 15 тыс. гектаров будут способны задерживать вынос в воздух свыше 15 тыс. тонн соли, пыли и песка.