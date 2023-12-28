Более 43 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане за год

В Казахстане факты интернет-мошенничества за последние семь лет выросли в 10 раз, с двух тысяч до 20 тысяч преступлений. Только в этом году интернет-мошенники причинили гражданам ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Самый распространенный способ обмана – это получение оплаты или предоплаты при реализации несуществующих товаров или услуги по интернет-объявлениям. Далее – звонки от имени сотрудников банков. На третьем месте – оформление онлайн-займов.

"Ситуация, связанная с ростом киберпреступности и появлением ее новых видов, складывается не только в Казахстане и государствах-участниках СНГ, но и во всем мире. Сложность раскрытия таких преступлений в первую очередь связана с их трансграничностью. Как вам известно, в интернете границы отсутствуют. Криминалитет умышленно использует различные анонимные сервисы, в том числе расположенные в зарубежных странах", – отметил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

В этом году к уголовной ответственности привлечено 828 лиц, совершивших более трех тысяч интернет-мошенничества.

Совместно с заинтересованными госорганами и операторами связи продолжается работа по блокировке звонков с подменных номеров. На протяжении года заблокировано свыше 43 млн звонков.