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  • Более 43 миллиардов тенге похитили при строительстве дорог в Казахстане
kapital.kz Сегодня, 17:50
193
Сегодня, 17:50
193
Фото: kapital.kz

Более 43 миллиардов тенге похитили при строительстве дорог в Казахстане

Прокуроры выявили миллиардные хищения при строительстве дорог в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов. 

"На сегодня нами выявлены факты хищения на 43,4 миллиарда тенге. По ним идет соответствующее расследование уголовных дел. По автодорогам у нас всего зарегистрировано в ЕРДР 28 уголовных дел. Все они на контроле. Процесс только начат, сегодня делать выводы, я думаю, преждевременно", - рассказал он. 

По его словам, прокуроры также выявили неэффективное использование 600 миллионов тенге на разработку восьми проектно-сметных документаций, 70 фиктивных сертификатов, 10 случаев несоответствия стандартам.

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#Коррупция #дороги #прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:50
193
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