В прошлом году возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на расширенном заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz. Так, по соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более 48 млрд тенге.

Кроме того, он добавил, что с учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Уже есть результат (удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена). Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества.

Генпрокурор отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности, защите конституционных прав и свобод граждан, ограждению законопослушного бизнеса от незаконных проверок, сопровождению значимых инвестиционных проектов, возврату незаконных активов, превенции пыток, а также координации усилий правоохранительных органов по борьбе с мошенничествами, наркобизнесом и другими опасными явлениями.

В прошедшем периоде прокуроры продолжили работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов, защите инвесторов и их инвестиций, в рамках поручения Главы государства, в котором Президент данную работу вывел на уровень национальных приоритетов.