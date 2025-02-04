Более 4200 иностранцев незаконно работали таксистами в Казахстане
Они сами, а также их работодатели понесут ответственность.
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В Казахстане более 400 таксопарков приняли на работу 4237 иностранцев, не имея на это разрешения местных исполнительных органов. Такие данные озвучила прокуратура Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Надзорный орган отмечает, что работодатели и иностранцы-нарушители понесут ответственность.
"В настоящее время Комитет миграционной службы рассматривает акт надзора прокуратуры, в котором поставлен вопрос о принятии соответствующих мер как в отношении таксопарков, так и иностранцев, осуществлявших незаконную деятельность в стране", – сообщает прокуратура Алматы.
По данным ведомства, на сегодня по стране по статье 517 КоАП привлечено к административной ответственности 346 иностранцев-таксистов (Алматы – 136), по статье 519 КоАП за привлечение иностранной рабочей силы наказаны 148 таксопарков (Алматы – 29), 112 лиц водворены в приёмник-распределитель (Алматы - 81), 156 иностранцев (Алматы – 79) депортированы за пределы республики.
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