В Казахстане более 400 таксопарков приняли на работу 4237 иностранцев, не имея на это разрешения местных исполнительных органов. Такие данные озвучила прокуратура Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Надзорный орган отмечает, что работодатели и иностранцы-нарушители понесут ответственность.

"В настоящее время Комитет миграционной службы рассматривает акт надзора прокуратуры, в котором поставлен вопрос о принятии соответствующих мер как в отношении таксопарков, так и иностранцев, осуществлявших незаконную деятельность в стране", – сообщает прокуратура Алматы.

По данным ведомства, на сегодня по стране по статье 517 КоАП привлечено к административной ответственности 346 иностранцев-таксистов (Алматы – 136), по статье 519 КоАП за привлечение иностранной рабочей силы наказаны 148 таксопарков (Алматы – 29), 112 лиц водворены в приёмник-распределитель (Алматы - 81), 156 иностранцев (Алматы – 79) депортированы за пределы республики.